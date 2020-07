La herida social que ha dejado la muerte de George Floyd, no ha sanado en los EE.UU. Tanto así que incluso en la supuesta “celebración” del 04 de julio, muchos movimientos anunciaron un bloque parecido al “nada que celebrar” que vivimos en México durante los sexenios de Peña Nieto y Calderón, exigiendo justicia por las vidas afroamericanas arrebatadas por policías racistas.

Brandon Flowers & The Killers, no iban a hacer la excepción, y aprovechando el espacio tan mediático que se les otorgó durante una transmisión de la tienda departamental, Macy’s, con motivo de su show de fuegos pirotécnicos, la banda presentó un video para el sencillo “Land of the Free“.

“When I go out in my car/ I don’t think twice/ But if you’re the wrong color skin/ You grow up lookin’ over both your shoulders/ In the land of the free/ And how many killings must one man watch in his home/ Till he sees the price on the tab/ Eight measured minutes and 46 seconds/ Another boy in the bag/ Another stain on the flag”

Extracto tomado de la canción.