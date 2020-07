Uno de los retos más difíciles para cualquier fan de hueso colorado de Radiohead es escoger su mejor álbum y, más aún, su mejor canción. El catálogo de la banda es tan extenso (y tan celebrado) que muchos prefieren evitar la pregunta y vivir en paz, asumiendo que no se puede decir cuál es la mejor canción de Radiohead, así como así.

Bien, pues esta difícil pregunta ha sido respondida por el propio Thom Yorke quien, en entrevista con la revista Far Out, eligió su canción favorita de Radiohead, y parece ser que la tiene muy clara y fácil de responder.

Así pues, la canción de Radiohead elegida como la favorita de Thom Yorke es, suenan tambores… ¡“How to Dissapear Completely”! Aquí la tienes, la canción, original del mítico álbum Kid A, es la preferida de Thom Yorke, argumentando que:

Esta canción es sobre el período del OK Computer. Después de estar en el festival Glastonbury y tener unas presentaciones en Irlanda, algo se rompió dentro de mi y solo dije “se acabó, eso es todo, no puedo soportar esto”. Llamé a Michael Stipe y le dije “no puedo hacerle frente a esto” y él me dijo: “baja todas las persianas y repite una y otra vez “no estoy aquí, esto no está sucediendo”.

Thom Yorke para Far Out