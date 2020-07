Tristes noticias para el mundo del cine y la música. El día de hoy, Lunes 6 de Junio, medios italianos han reportado la muerte de Ennio Morricone, legendario músico y compositor famoso por dar vida (en lo musical) a cientos de spaghetii westerns a lo largo de más de medio siglo de trayectoria.

Ennio Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma, Italia, y a lo largo de casi seis décadas de trayectoria logró musicalizar más de 500 filmes, entre los cuales se encuentran reconocidos trabajos como The Good, the Bad & the Ugly, Once Upon a Time in the West, The Thing, El Exorcista II y muchos más.

En años recientes, Ennio Morricone trabajó en cintas populares como The Hateful Eight, con la cual ganó su primer Óscar en la categoría de Mejor Banda Sonora. Más tarde trabajó de nuevo con Quentin Tarantino para realizar la música de Once Upon a Time In Hollywood.

En el lado de la música en vivo, Ennio Morricone es popular entre los fans de Metallica, ya que su melodía “The Ecstacy of Gold” es usada como introducción en todos los conciertos de la banda desde la segunda mitad de los años 80.

Descanse en paz, Ennio Morricone.