Como parte de la serie de transmisiones que el Rock Werchter está realizando este fin de semana en honor a su edición 2020, misma que fue cancelada por el Coronavirus, el festival transmitirá este Domingo 5 de julio la épica presentación que ofreció Placebo en dicho festival en 2009, ¡totalmente gratis!

La parada de Placebo en el Rock Werchter de 2009 se convirtió en su sexta participación en este legendario festival europeo, y en aquella edición de hace 11 años también se presentaron bandas como Oasis, Kings of Leon, Coldplay y Metallica.

En aquel entonces, Brian Molko y compañía se encontraban dando la vuelta al mundo con gira Battle for the Sun, en apoyo al álbum del mismo nombre, el cual arrojó sencillos como “For What It’s Worth”, “The Never-Ending Why”, “Ashtray Heart” y “Bright Lights”.

La transmisión del livestream de Placebo la podrás ver directamente en el sitio oficial del Rock Werchter en este enlace, e iniciará a las 11:00 am MEX en punto. ¡No te la puedes perder!

Día: Domingo 5 de julio

Hora: 11:00 pm MEX

Dónde: Sitio oficial del festival Rock Werchter

Transmisión del concierto de Placebo en Rock Werchter 2009