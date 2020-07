Mucho se ha hablado de creepypasta en los últimos meses, principalmente gracias al ex–Community Manager del Canal 5, quien inundó sistemáticamente las redes sociales con videos perturbadores, acción que resultara en su eventual despido y, en consecuencia, la revelación de toda la historia para el entretenimiento de millones de personas.

Y bueno, en este contexto, los perturbadores contenidos de creepypasta regresan hoy no con uno, ni dos, sino con una transmisión en vivo las 24 horas del día y los siete días de la semana con las mejores historias de horror que surgen en distintos foros, como reddit, 4chan o incluso la temida deep web.

Tomando como referencia el tíutulo del famoso stream contínuo lofi hip hop radio – beats to relax/study to, la transmisión en vivo de creepypasta en YouTube lleva por título Creepypasta Horror Stories Radio- 24/7 – Scary stories to relax/study to, y tal como lo indica su descripción, presenta historias cortas de terror, narradas en inglés y pensadas para que las escuches mientras trabajas, estudios, te relajas, te concentras o claro, también para dormir a gusto.