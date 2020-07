Mientras que el regreso de My Chemical Romance a los escenarios internacionales continúa postergándose (esta vez, debido a la pandemia por el Coronavirus), recientemente el portal especializado Screen Rant descubrió una sutil pero evidente referencia al conjunto de Nueva Jersey en The Amazing Spider-Man (2012), la primera película del héroe arácnido bajo la dirección de Marc Webb, y con Andrew Garfield en el papel principal.

Para entrar en contexto, Marc Webb no solo se ha desenvuelto en el mundo del séptimo arte (500 Days Of Summer), pues también lo ha hecho en la escena musical, dirigiendo videos para Evanescence, Green Day, y por supuesto, My Chemical Romance.

Es él quien estuvo a cargo del videoclip oficial para “Helena”, uno de los sencillos más populares de la agrupación liderada por Gerard Way, lanzado en 2004 como parte del álbum Three Cheers for Sweet Revenge.

Y ocho años después, Webber decidió incluir una pequeña y melancólica referencia al trabajo que hizo con My Chemical Romance, plasmada en la escena del funeral de George Stacey (Denis Leary), donde los dolientes sacan el ataúd de la iglesia en medio de un mar de paraguas, ¿te resultó conocido? ¡pues no es ninguna coincidencia!

Escena de The Amazing Spider-Man:

Escena de “Helena” de My Chemical Romance: