A pesar de todas las dificultades que este 2020 ha traído consigo, Evanescence no ha dejado de lado su compromiso de realizar música nueva y presentársela a un público que desafortunadamente por la pandemia, se quedó con ganas de verlos girar por todo el mundo en un tour que no sólo nos traería viejos clásicos de sus inicios, sino también nuevos tracks de su presente.

Ahora, tras haber lanzado “Wasted On You“, la banda regresa con una nueva entrega titulada “The Game Is Over“, misma que se presenta como el segundo sencillo de su próximo material de estudio que llevara por nombre ‘The Bitter Truth‘.

¿Y el disco? Está programado para liberarse a final de este 2020. De momento, la banda promete más tracks con el paso de los meses para así, concluir con este difícil año al menos con un estreno de la banda.

¡Checa por acá la canción!