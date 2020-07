Hace poco más de un mes, Disclosure regresó a la escena musical con el anuncio de Energy, su primer material discográfico en 5 años, sucesor del exitoso Caracal del 2015. Ahora, la dupla de DJs ingleses estrenan “My High”, segundo corte de su próximo disco y que los ve incursionar en un género musical poco explorado por el proyecto: hip hop.

Y es que los seguidores de los hermanos Howard están acostumbrados a los mixes de house y música club característicos de Disclosure, pero en esta ocasión, el conjunto ha salido de su zona de comfort y reclutó a su compatriota Slowthai, y al estadounidense Aminé para que colaboraran con sus ingeniosas rimas.

“Siempre quisimos trabajar con raperos, simplemente no conocíamos a ninguno y no teníamos los medios para contactarlos … No hay muchos raperos en Reigate“.

Continuó: “Escribir “My High” con Aminé fue muy divertido, es muy gracioso y podría ser un comediante. Escribe tan rápido, y es increíble verlo. Él trajo tanta energía a esta canción y cuando llegamos a casa en Londres en enero, solo había un chico capaz de igualarlo … Slowthai“.