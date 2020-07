A través de Entertainment Weekly se han compartido las primeras imágenes de la próxima temporada de Lucifer, la serie protagonizada por Tom Ellis que regresará al catálogo de Netflix el próximo 21 de agosto con su quinta -y supuestamente- última entrega.

Las fotos compartidas corresponden al capítulo especial “It Never Ends Well for the Chicken”, cuyo formato es a blanco y negro, pues está inspirado en el cine noir centrándose en el tiempo que pasó Lucifer (Tom Ellis) en la ciudad de Los Ángeles en la década de 1940.

Al respecto del episodio especial, que funcionará a manera de flashback, el guionista Joe Henderson le dijo a la publicación estadounidense:

“Cada vez que juegas con flashbacks, la pregunta siempre es, ‘¿Cuál es el marco de tiempo que puede reflejar a una persona?’ Lo bueno del cine noir es que son historias de detectives, pero Lucifer todavía no era un detective. Entonces, lo que estaremos viendo, hasta cierto punto, es el primer caso de Lucifer”.

De acuerdo a lo informado por Netflix, la quinta temporada de Lucifer (que será dividida en dos entregas), sería la última de la serie; sin embargo, Deadline ha asegurado que Tom Ellis y el resto del reparto ya firmaron contratos para una sexta temporada, sin que la plataforma de streaming lo haya hecho oficial.