Sin duda alguna, los rompecabezas son una fuente de entretenimiento imprescindible para sobrellevar la cuarentena, y prueba de ello son los recientes lanzamientos anunciados por bandas como Nirvana o Radiohead.

Hoy, la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd se ha sumado a esta creciente lista con dos increíbles lanzamientos que emocionarán a todos los fans de Roger Waters y compañía.

Estos lanzamientos se tratan de dos rompecabezas basados en las portadas de los míticos álbumes Animals de 1977 y Wish You Were Here de 1975, ambos de 500 piezas cada uno y ya disponibles para pre-ordenar por solo £17.99 (es decir, al rededor de $500 pesos mexicanos).

Los rompecabezas oficiales de Pink Floyd son vendidos por la tienda inglesa Plastic Head Megastore y serán enviados a partir del 6 de noviembre de este año.

¿Los quieres? ¡Los tienes! En los siguientes enlaces puedes apartar tus rompecabezas de Pink Floyd: Animals / Wish You Were Here.