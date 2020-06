Si te quedaste con ganas de más luego de haber visto la transmisión del concierto Live Spirits de Depeche Mode, ¡te tenemos buenas noticias!

El día de hoy, retrocederemos 14 años en el tiempo para revivir una presentación aún más antigua del conjunto inglés, ocurrida durante la primavera del 2006 como parte de la alineación de Rock Am Ring, uno de los festivales más importantes del viejo continente, y que en aquella jornada también contó con la participación de Guns N’ Roses, Metallica y Tool como actos principales.

El show que ofreció Depeche Mode se dio en el marco de la gira internacional Touring the Angel, que se desarrolló entre 2005 y 2006 en Europa y América del Norte en apoyo a su décimo primer material de estudio, Playing The Angel, lanzado en octubre de 2005.

Y pese a que se trataba de un concierto promocional, el conjunto liderado por Dave Grahan únicamente incluyó 5 canciones nuevas, para que el resto del set fuera un viaje por su basta discografía, incluyendo sencillos de Songs of Faith and Devotion (1993), Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), y claro, los clásicos infaltables de la agrupación: “Personal Jesus”, “Enjoy the Silence” y “Never Let Me Down Again”.

La actuación de Depeche Mode como parte del Rock Am Ring 2006 en Nürburg, Alemania, fue inmortalizada en DVD para todos aquellos fanáticos que quedaron fuera de la celebración, distribuido a través de Zima Entretenimiento, y que ahora puedes disfrutar de manera digital, en súper HD y completamente gratis a través de YouTube.

Edit this setlist | More Depeche Mode setlists