Kanye West está de regreso con nueva música y el día de hoy, el famoso y polémico rapero nos comparte el nuevo sencillo “Wash Us in the Blood”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio God’s Country.

La nueva canción “Wash Us in the Blood” llegó también acompañada de su videoclip oficial, el cual muestra imágenes de recientes protestas así como de brutalidad policíaca, justo en días en los que se ha intensificado el mensaje de Black Lives Matter. Además, el video muestra clips de su espectacular gira Saint Pablo Tour y de su Sunday Service.

Regresando a la canción, “Wash Us in the Blood” incluye las colaboraciones de Dr. Dre, así como de Travis Scott, y se convierte en el primer lanzamiento de Kanye West desde que lanzó Jesus Is King, su álbum de gospel de 2019.

Sobre su nuevo álbum de estudio, Kanye West mencionó por primera vez God’s Country en una entrevista con GQ en abril de 2019, y se presume que incluirá principalmente canciones inspiradas en su nueva devoción por Jesús.

Escucha a continuación “Wash Us in the Blood”, la nueva canción de Kanye West.