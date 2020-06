¿Ya no sabes ni qué hacer en cuarentena? Te entendemos, así que para que no te rindas, hoy te compartimos un nuevo lanzamiento que hará más leve tu encierro.

Este verano, los famosos álbumes In Utero, Incesticide, Nevermind, From the Muddy Banks of the Wishkah y hasta el MTV Unplugged in New York de Nirvana se convertirán en rompecabezas de 500 piezas, cortesía de la compañía Plastic Head, la cual ofrece en su catálogo rompecabezas de muchas de tus bandas favoritas, como Slayer, Iron Maiden, KISS, Ghost y muchas más.

Además, uno de los detalles más emocionantes de los nuevos rompecabezas de Nirvana es que vendrán en una caja con las mismas dimensiones de un disco de vinilo, para que encaje ¡perfectamente entre tu colección de discos!

Los nuevos rompecabezas de Nirvana ya están en preventa en este enlace y puedes apartar el tuyo por solo £17.99 cada uno (alrededor de $500 pesos mexicanos) en este enlace. Recuerda que los rompecabezas están en preventa y serán enviados entre septiembre y octubre próximo.

¡Echales un ojo a continuación!