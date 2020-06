Pese a que la pandemia por el Coronavirus afectó severamente al mundo del entretenimiento en vivo, eso no ha sido impedimento para que Alanis Morissette festeje (a la distancia) el 25 aniversario de Jagged Little Pill, su tercer material de estudio y debut internacional, con el que conquistó miles de corazones adolescentes en la década de los 90 al ritmo de canciones como “You Oughta Know”, “Ironic” o “Hand in my Pocket”.

Y luego de ofrecer un livestream, y una gira de aniversario (actualmente pospuesta por la crisis sanitaria global), la intérprete canadiense ha subido a su canal de YouTube Jagged Little Pill, Live, su famoso DVD, ganador de un Premio Grammy, que retrata la exitosa gira internacional que Alanis Morissette ofreciera para promocionar su disco cuando la cantante tenía 21 años de edad.

Jagged Little Pill, Live fue grabado entre 1995 y finales de 1996 durante el tour mundial del álbum. Fue filmado principalmente en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU; pero tiene clips de varias paradas de la gira, incluyendo una en su ciudad natal Ottawa, Canadá. Ganó un Grammy en la categoría “Mejor Vídeo Musical Versión Larga”.

Disfruta a continuación de Jagged Little Pill, Live completamente gratis y por primera vez de manera digital.