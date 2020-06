Si eres fan de Metallica y estás leyendo esto desde Colombia, ¡entonces tenemos increíbles noticias para tí!

El día de hoy, Metallica transmitirá hoy en livestream su concierto debut en Bogotá, Colombia, el cual ocurrió hace más de dos décadas, el 2 de mayo de 1999, en el Parque Simón Bolivar, como parte de la gira The Garage Remains the Same que, a su vez, apoyaba el lanzamiento del álbum de covers Garage, Inc.

La transmisión del concierto se une a la ya larga lista de estrenos que fan forma a la serie conocida como #MetallicaMondays, e iniciará puntualmente a las 7:00 pm MEX / COL en el canal de Metallica en YouTube o en el reproductor que compartimos abajo.

Para los mexicanos, esta transmisión resultará muy especial ya que dos días antes, precisamente el 30 de abril de 1999, Metallica había dado su legendario concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, con Pantera y Monster Magnet como bandas teloneras.