“Quiubo mi DC, ¿cómo va la cosa?”. No es por hacerla de malas, pero esas taquillas no han estado tan buenas como se esperaba en los últimos años, sobre todo si consideramos que a cada película le has metido alrededor de $300 millones de dólares, ¿verdad?

Pero no estés triste, no porque tus películas no hayan resultado como lo esperabas significa que tu fandom no te quiera. Toma, por ejemplo, el caso de Olivia Desing, una artista que, a través de su cuenta en Instagram, dejó un pequeño ejemplo de lo increíble que se vería Emma Stone como “Batgirl“.

¿La razón? Desde que Matt Reeves tomó el liderazgo de la siguiente saga de The Batman, en la cuál Robert Pattinson tomará el papel de Bruce Wayne, los fans han comenzado a imaginarse a más personajes dentro de la trama que bien podrían adaptarse a este concepto tan realista que Reeves quiere implementar en sus películas.

Ustedes, ¿a quién colocarían como “Batgirl“? Y si no ella, ¿qué otro personaje sienten que debería estar y quién lo debería interpretar?

¡Los leemos!