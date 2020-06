En 2017, Cut Copy nos revelaba una nueva etapa en su sonido como banda al compartir ‘Haiku From Zero‘, álbum que además de llegar con la increíble producción de Dan Whitford y el maestro Ben H. Allen, incluía piezas invaluables en el repertorio del conjunto como “Black Rainbows” y “Memories We Share“.

¿Qué seguiría de ese disco? ¿Cómo lo podrían superar? Estas fueron preguntas que parecían no tener una respuesta hasta que hace un mes atrás, Cut Copy, quien se tomó al menos 3 añitos para regresar con música nueva, nos presentaron “Love Is All We Share” para así, confirmarnos lo que tanto nos esperábamos: ¡La banda tendrá nuevo disco!

Bajo el nombre de ‘Freeze, Melt‘, esta nueva producción que será editada por el sello Cutters Records y que constará de 8-tracks, planea su lanzamiento para el 21 de agosto de este 2020 (si es que llegásemos vivos a esa fecha porque #2020).

Como parte de su anuncio, la banda ha decidido compartir “Cold Water”, el primer track del disco cuyo nombre, fue prácticamente la inspiración para nombrar el álbum y prácticamente dibujar todo el concepto del mismo.

Escucha por acá el sencillo y prepárate para lo nuevo de Cut Copy. Puede que el 2020 quiera acabar con nosotros, pero no puede acabar con la música.