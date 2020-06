Si quieres comenzar a navegar el basto mundo de la literatura hispanoamericana, entonces una buena opción sería comenzar con el cuento corto “No Oyes Ladrar los Perros”, obra de uno de los autores latinoamericanos más relevantes del siglo XX, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo.

La narración, que cumple con todos los elementos del realismo mágico característico del autor, forma parte de la famosa compilación El llano en llamas, publicada en 1953, y que contempla otros relatos breves como “Macario”, “Nos Han Dado la Tierra” o “Es que Somos muy Pobres”. ​

“No Oyes Ladrar los Perros” cuenta la historia de sacrificio de un padre indígena, quien a pesar de las adversidades y la vida desenfrenada que lleva su hijo, lo carga en su espalda hasta el pueblo más cercano, buscando ayuda para curar la herida fatal del joven y testarudo “Ignacio”.

Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.

Fragmento de “No Oyes Ladrar los Perros” de Juan Rulfo.