¿Te acuerdas de Semisonic? La icónica banda de los 90 que creó los himnos generacionales “Closing Time” y “Secret Smile” está de regreso después de casi dos décadas con el estreno de la nueva canción titulada “You’re Not Alone”, ¡y ya la puedes escuchar a continuación!

Pero eso no es todo, el regreso de Semisonic no acaba con el estreno de una canción. De hecho, la banda ha anunciado un nuevo EP titulado de igual manera, You’re Not Alone, el cual incluirá cinco canciones nuevas y estará disponible en septiembre próximo a través de Pleasuresonic Recordings y Megaforce Records.

Semisonic ganó enorme popularidad al final de los años noventa gracias a su segundo álbum de estudio, Feeling Strangely Fine, el cual escaló hasta la posición número 43 de la famosa lista Billboard 200, y vendió un millón de copias, al menos en los EE. UU.

El tercer y último álbum de estudio de Semisonic, All About Chemistry, fue lanzado en 2001 y 19 años después, la banda oriunda de Minneapolis está de vuelta con un nuevo EP.

¡Escucha a continuación la nueva canción de Semisonic!