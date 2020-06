Si creías que Slipknot no regresaría con un nuevo livestream por la cuarentena, pues prepárate porque la icónica banda de metal acaba de anunciar una nueva transmisión virtual este Viernes, y aquí te contamos todos los detalles.

El día de mañana, Slipknot compartirá en livestream su icónico documental Welcome to Our Neighborhood en su totalidad y completamente gratis.

El documental, originalmente publicado en 1999, incluye imágenes de los primeros años de la banda así como fragmentos de algunos de sus primeros conciertos en vivo, entrevistas, y mucho contenido de los inicios de Slipknot, el cual hoy es considerado como una joya.

La transmisión del documental Welcome to Our Neighborhood en livestream iniciará este Viernes 26 de junio a las 4:00 pm MEX en el sitio oficial del Knotfest, en este enlace, así que ya lo sabes, ¡a poner alarmas!