Howard Phillips Lovecraft (Providence, Rhode Island, 1920), es ampliamente considerado como uno de los escritores de terror más influyentes del siglo XX. Y aunque constantemente comparado con su compatriota Edgar Allan Poe (a quien admiraba y llamaba “el padre de la ficción”), Lovecraft logró llevar al género a un nuevo nivel cuando desarrolló su grotesco e incomprendido “horror cósmico“; una nueva corriente literaria que desafiaba todo lo preestablecido en aquella época, haciendo de la locura y el miedo existencial sus más grandes aliadas.

Como todo niño prodigio, pasó la mayor parte de su vida redactando y dejó toda una montaña de trabajo que comprende cientos de poemas, decenas de ensayos, y miles de cartas. Una estimación reciente asegura que fueron más de 100 mil. Pero lo que cimentó la reputación de Lovecraft fue su trabajo en el campo de la ficción. Setenta historias, más un número co-escrito con otros autores, lo avalan.

Los escenarios cotidianos tenían poco atractivo para él. “No puedo escribir sobre personas comunes porque no estoy interesado en lo más mínimo en ellas“, afirmó en alguna de sus cartas. Así pues, su obra trata sobre lo extraño e innombrable: canibalismo, reanimación, auto-inmolación, asesinato, meteoritos inductores de locura, híbridos de peces humanos, extraterrestres.

Aunque los lectores de Lovecraft fueron limitados durante el curso de su vida, su reputación creció a lo largo de las décadas y ha sido la inspiración de cientos de dramaturgos, escritores y cineastas. La influencia del escritor es fácilmente reconocida en el trabajo de Ridley Scott, Stephen King, Guillermo del Toro, Joss Whedon y muchos otros.

Con el auge del cine a principios del siglo pasado, el horror cósmico de Lovecraft fue llevado a la pantalla grande, y hoy en día existe una buena cantidad de películas que honran su legado.

La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. H. P. Lovecraft

The Call of Cthulhu (2005)

Es la primera adaptación cinematográfica de la famosa historia de Lovecraft, y utiliza Mythoscope, una combinación de técnicas de filmación vintage y modernas destinadas a producir el aspecto de una película de la era de 1920. Su rodaje fue impulsado y producido desde la Sociedad Histórica H. P. Lovecraft de Estados Unidos, y para emular el estilo de la época, es muda.

Tras la muerte en extrañas circunstancias de un profesor de la Universidad de Miskatonik, se inicia una investigación que relaciona el caso con el tenebroso culto a un Dios acuático, cuyos seguidores le llaman Cthulhu.

The Unnamable (1988)

Escrita y producida por Jean-Paul Ouellette. Se basa en la historia corta del mismo nombre y trata sobre un grupo de estudiantes universitarios que toman la mala decisión de pasar la noche en una casa embrujada. Ahí, una criatura extremadamente horrible, “innombrable”, aguarda su llegada, y lo ha hecho por más de 200 años.

Castle Freak (1995)

La película está protagonizada por Jeffrey Combs, quien interpreta a “John Reilly”, un alcohólico en recuperación que hereda un castillo italiano cuando fallece un pariente lejano.

“John” viaja a Italia con su ex-esposa “Susan” (Barbara Crampton) y su hija ciega “Rebecca” (Jessica Dollarhide). Los tres planean quedarse en el castillo, pero sin que ellos lo sepan, un monstruo extraño encerrado en el sótano está a punto de escapar y cometer una serie de asesinatos. La policía coloca a John como el principal sospechoso, lo que lo lleva a enfrentar su alcoholismo, luchar contra el demonio, y demostrar su inocencia.

From Beyond (1986)

Sutilmente basada en uno de los relatos de H. P. Lovecraft, Re-Sonator (From Beyond) se centra en un par de científicos que intentan estimular la glándula pineal con un dispositivo llamado Resonator. Un resultado no previsto en sus experimentos es la capacidad de percibir criaturas de otra dimensión, lo que desemboca en la muerte de uno de ellos. Más tarde será devuelto como un monstruo grotesco que cambia de forma.

The Curse (1987)

The Curse (también conocida internacionalmente como The Farm), significó el debut de David Keith como director y está basada en el cuento The Color Out of Space de H. P. Lovecraft. Trata sobre un meteorito que se estrella contra una comunidad agrícola en Tennessee, comenzando a infectar la tierra y a sus residentes.

Revisa a detalle cada una de las películas basadas en relatos de H. P. Lovecraft a continuación, o a través de la compilación realizada por la fanpage, Vigilantes de la Noche.