Es difícil aceptarlo, pero mientras no exista una cura o vacuna contra el Coronavirus, las reglas de confinamiento y sano distanciamiento deben continuar para evitar nuevos picos en la curva de contagios de COVID-19.

Afortunadamente, muchas de nuestras bandas favoritas no abandonan el tren de los livestreams, y hoy tendremos no uno, sino cuatro grandes motivos para quedarnos en casa en un día más de cuarentena.

Así pues, te invitamos a organizar muy bien tu día, ya que hoy llegarán hasta tu pantalla conciertos de The Cure, Depeche Mode y no uno, sino dos conciertos de Radiohead. Aquí van los detalles.

Comenzamos. Como parte del evento virtual The Glastonbury Experience, hoy podremos ver las presentaciones completas de The Cure en Glastonbury de 2019 y de Radiohead en el mismo festival, ¡pero de 1997! (Checa aquí la agenda completa de The Glastonbury Experience para el día de hoy).

Por otro lado, hoy tendremos el esperadísimo estreno del nuevo concierto documental Live Spirits de Depeche Mode, el cual tuvo su estreno en cines a finales de 2019, pero para celebrar su llegada en formatos físico y digital este Viernes 26 de junio, la banda ha decidido transmitirlo en livestream una sola vez.

Finalmente, como ya es tradición, Radiohead transmitirá por su parte un nuevo concierto de sus archivos, y el día de hoy tocará ver un concierto de Thom Yorke y compañía en Suiza en 2016, como parte de la gira de su más reciente álbum de estudio A Moon Shaped Pool.

En resumen, hoy tendremos livestreams de alto calibre a partir de la 1:30 pm MEX y la agenda se mantendrá ocupada hasta las 7:00 pm MEX, aproximadamente. ¡Échale un ojo a todos los detalles de cada livestream a continuación!

Nota: Para ver los livestreams de The Glastonbury Experience debes usar un servicio de VPN, como TunnelBear, Hola o Hotspot Shield.

Livestream de The Cure

Hora: 1:30 pm (MEX)

Dónde: iPlayer Channel de BBC

Livestream como parte de The Glastonbury Experience

Usa TunnelBear, Hola o Hotspot Shield para verlo.

Livestream de Depeche Mode

Hora: 2:00 pm (MEX)

Dónde: YouTube

Estreno único del concierto documental Live Spirits

Livestream de Radiohead (1)

Hora: 4:00 pm (MEX)

Dónde: YouTube

Livestream como parte de la serie #WithMe

Livestream de Radiohead (2)

Hora: 5:30 pm (MEX)

Dónde: iPlayer Channel de BBC

Livestream como parte de The Glastonbury Experience

Usa TunnelBear, Hola o Hotspot Shield para verlo.