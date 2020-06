¡Atención, fans de Pearl Jam! ¡El día ha llegado! Este Miércoles 24 de junio, Pearl Jam ofrecerá una presentación en línea completamente en vivo, como parte del evento virtual y de beneficencia All In WA: A Concert for COVID19 Relief.

El evento, cuyo propósito es el de recaudar fondos para luchar contra el COVID-19, contará también con las participaciones en directo de Dave Matthews, Brandi Carlile, Macklemore, Sir Mix-A-Lot y más, y será transmitido a través del canal oficial de Amazon en la plataforma Twitch, en este enlace.

Cabe destacar que, por cada $1 dólar donado, Jeff Bezos (CEO de Amazon) donará $1 dólar más, con un tope de $25 millones de dólares, así que hoy tienes una excelente oportunidad para poner tu grano de arena en la lucha contra el Coronavirus.

La transmisión del evento All In WA: A Concert for COVID19 Relief comenzará a las 9:00 pm MEX en Twitch, así que ya lo sabes, ¡a poner alarmas!

En otras noticias, Pearl Jam recientemente estrenó por primera vez en su historia la versión no censurada del video de “Jeremy”, y abajo lo puedes ver.