Luego de más de dos décadas, el actor Michael Keaton podría volver en su legendario papel de Batman, de acuerdo a lo informado por The Wrap.

Keaton, de 68 años de edad, interpretó al caballero de la noche como parte de la primera trilogía de DC cuyas dos primeras películas fueron dirigidas por Tim Burton. Lo hizo en 1989, y posteriormente, en 1992 como parte de la secuela Batman Returns. Luego de la salida de Burton como director del proyecto, su protagónico fue retomado por Val Kilmer, seguido de George Clooney para la desafortunada cuarta entrega, Batman & Robin.

Según The Wrap, el actor se encuentra en la primera etapa de negociaciones para aparecer junto a Ezra Miller en la próxima película del DC Extended Universe, The Flash, dirigida por el cineasta Andy Muschietti, responsable del remake de It.

De momento, las fuentes aseguran que las negociaciones “podrían ir en cualquier dirección”, y aunque la relevancia de Batman aún no ha sido determinada, la próxima película de The Flash presentará a los fanáticos el concepto de multiverso, un principio clave de los cómics de DC.

Eso significa que el próximo hombre murciélago oficial, Robert Pattinson, no se vería afectado si Keaton regresara al papel.