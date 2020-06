Este año, Queen cumplirá su 50 aniversario, y para festejarlo como se debe, el servicio postal inglés ha anunciado un nuevo tiraje de estampillas conmemorativas que estarán en circulación únicamente durante el mes de julio. La mítica agrupación liderada por Freddie Mercury es la tercera en recibir dicho honor, solo por detrás de The Beatles y Pink Floyd, quienes también recibieron sus propias estampillas personalizadas en 2007 y 2016, respectivamente.

La colección incluirá 13 modelos de estampillas, ocho de las cuales ofrecerán la portada de algún disco de Queen, cuatro más de fotos en vivo y una con una clásica foto grupal. Estarán disponibles para su compra a partir del próximo 9 de julio.

Las portadas del álbum consideradas para las estampillas son ‘Queen II’ y ‘Sheer Heart Attack’ de 1974, ‘A Night at the Opera’ de 1975, ‘News of the World’ de 1977, ‘The Game’ de 1980, ‘Greatest Hits’ de 1981, ‘The Works’ de 1984 e ‘Innuendo’ de 1991.

Al respecto de este homenaje, Brian May, guitarrista de Queen, comentó:

“Es difícil expresar con palabras lo que siento al mirar estos hermosos sellos”, continuó, “Desde que los cuatro niños comenzamos nuestra búsqueda, hace 50 años, hemos dedicado nuestras vidas a volver realidad nuestro sueño imposible. A veces es extraño despertarse y darse cuenta de la posición en la que ahora nos encontramos: ¡nos hemos convertido en una institución nacional!

El sentimiento de gratitud fue replicado por el baterista del conjunto, Roger Taylor, quien consideró la colección de sellos como “un verdadero honor”.

Los sellos ya están disponibles para pre-ordenárse a través del sitio web de Royal Mail en una variedad de colecciones. El paquete de presentación, que incluye el conjunto completo de 13 estampillas, costará £16 ($20 dólares).