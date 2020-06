Tres años antes de que The Libertines firmara ese gordo contrato con disquera, y que lanzaran ‘Up The Bracket’ para así catapultarse a la fama, la banda no era más que un conjunto de amigos pasándola bien en el escenario, siendo irreverentes en sus conciertos y relajados en el estudio.

Ahora como un recuerdo fugaz, llega a nosotros un nuevo video de un concierto en vivo que la banda grabó en aquellos entonces.

Capturado en un Pub de Londres llamado “Filthy Macnasty’s” en 1999, este video titulado ‘THE LIBERTINES BLOW UP’, nos muestra aquellos buenos viejos tiempos de la banda interpretando ‘Music When The Lights Go Out’ (que más adelante veríamos en su disco homónimo de 2004), así como un par de canciones inéditas.

Dénse por acá este viaje en el tiempo de The Libertines: