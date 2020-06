Recientemente, el nombre de Enrique Bunbury ha acaparado tendencias en redes sociales y en la discusión global, y no por los motivos adecuados, pues el diario madrileño El País ha publicado una extensa nota previo al lanzamiento de El método Bunbury (Editorial Difácil), un libro que expone el curioso proceso de composición del ex-líder de Héroes del Silencio, en donde se le ha descubierto modificando versos de más de una decena de poetas y autores internacionales. De momento, 539 versos del originario de Zaragoza están bajo sospecha.

Del Val, reconocido escritor y autor de más de una docena de obras, asegura que su investigación surgió sin querer, cuando aún era un pre-adolescente. Fanático de Los Héroes del Silencio y de Enrique Bunbury, así como un ávido lector, comenzó a descubrir cientos de similitudes entre los supuestos versos originales de Bunbury y los poemas y escritos de personalidades de la talla de Mario Benedetti, Fernando Arrabal, Felipe Benítez Reyes, Charles Bukowski, Fernando Sánchez Dragó, Blas de Otero, Michel Houellebecq, Gabriel Celaya, Nicanor Parra, Antonio Gamoneda, Haruki Murakami y otros más. Para muestra, un botón:

De acuerdo a la investigación, esta técnica ha sido utilizada por Bunbury en dos de los cuatro discos de Héroes del Silencio y en nueve de los diez trabajos que ha publicado en solitario, siendo el más afectado Hellville de Luxe (2008), en donde 9 de las 11 canciones presentan algún tipo de posible plagio.

En su momento, el sencillo principal, “El hombre delgado que no flaqueará jamás“, fue objeto de polémica global, luego de que se descubrieran versos modificados del poeta madrileño Pedro Casariego Córdoba y del vasco Joseba Sarrionandia. En su momento, Bunbury declaró al respecto.

“ No es ni plagio ni nada . Es lo que hacemos los escritores en todos los ámbitos: recoger frases de la calle, de los periódicos, de los bares y, por supuesto, de los poetas. La acusación es una chorrada . Y si no que le pregunten a Dylan. ¡No me jodas! Que no sean superficiales. En la misma canción hay una frase que está sacada de un titular de la sección de Economía de un periódico, y nadie se ha dado cuenta”.

La publicación de El Método Bunbury se realizará la próxima semana a través de la editorial Difácil, y de momento, el cantante de 52 años de edad no ha ofrecido ninguna declaración pública. Quien sí lo ha hecho fue su representante, Nacho Royo, quien le dijo al diario HERALDO que el libro “no tiene ningún valor”, y que fue escrito por alguien “que solo busca hacer daño”.

“El 99% de los artistas beben de fuentes artísticas: de poetas, de pintores, de cineastas… de gente que ama el arte. Eso es inspiración. Considero que el libro está escrito por alguien que ha dedicado su tiempo a hacer daño (…) No se lo voy a enviar a Enrique, porque no me gusta hacer daño. Quizá mi obligación como manager sea enviárselo, pero no lo voy a hacer porque no voy a participar de este aquelarre”.