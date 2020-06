Luego del lamentable asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense de Minneapolis, decenas de protestantes han salido a las calles para manifestar su repudio en contra del racismo sistemático no solo en la Unión Americana, si no en el resto del mundo. Y como toda revolución necesita de un buen himno, Rage Against The Machine ha sobresalido de entre todas las opciones musicales, y de acuerdo a información de Billboard, sus reproducciones en plataformas digitales han incrementado hasta en un 62%.

Desde la semana pasada, el conjunto de hard rock regresó a las listas de popularidad con su debut homónimo de 1992 reapareciendo en la lista de Billboard 200, y sus otros dos LPs originales, Evil Empire y The Battle of Los Angeles, se colocaron entre los primeros 30 lugares en Apple Music.

La música de Rage Against the Machine se ha reproducido más de 11 millones de veces en la última semana, lo que representa un sustancioso aumento del 62%. Tan solo “Killing in the Name” se ha llevado 2.4 millones de esas reproducciones, lo que coloca al sencillo en el número 3 en la lista de canciones de Hard Rock Digital. Mientras tanto, “Bulls on Parade” se reprodujo 1,4 millones de veces tan solo durante la última semana.

De acuerdo a lo informado por Billboard, una parte del resurgimiento de RATM en las listas de popularidad global podría deberse a la interacción que ha tenido el guitarrista Tom Morello en redes sociales, defendiendo su postura política en medio del caos mediático internacional.

Imagine telling @TMorello to stick to music pic.twitter.com/XaHhyzpQDr — Consequence of Sound (@consequence) June 7, 2020

Previo al brote de Coronavirus, Rage Against the Machine tenía planeada una gira en compañía del duo de hip hop Run the Jewels, misma que ha sido re-programada para el 2021. Puedes checar las fechas por aquí.