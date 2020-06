Un día triste para el mundo del séptimo arte, pues a través de The Hollywood Reporter se ha confirmado el fallecimiento de Joel Schumacher, director de dos docenas de películas, incluidas Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997) y The Lost Boys (1987).

De acuerdo a información de su representante, Schumacher falleció a los 80 años de edad derivado del cáncer que padecía desde hacía 12 meses atrás. Sin precisar más detalles al respecto, se sabe que su deceso se produjo en la ciudad de Nueva York.

Shumacher, quien comenzó su carrera como diseñador de vestuario, también fue el responsable de otros reconocidos proyectos fílmicos como la comedia de 1983 D.C Cab, The Phantom of the Opera (2004) protagonizada por Gerard Butler, el thriller noventero Flatliners (1990), y más recientemente, dirigió dos episodios de la serie de Netflix, House Of Cards.

Además de su prominente carrera en cine y teatro, Joel Schumacher también estuvo involucrado en algunos proyectos musicales dirigiendo los vídeos oficiales para “Kiss from a Rose“, el éxito de pop de 1994 cortesía de Seal y el de “Devil Inside” de INXS.

Descanse en paz, Joel Schumacher.