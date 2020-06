Definitivamente ‘The Last Of Us II’ ha sido el videojuego más esperado para PS4 de todo el 2020, y ahora con la futura llegada del PS5, es probable que para esa nueva consola que ni siquiera ha salido al mercado, también.

Pero no es sólo hype; ‘TLOU II’ en realidad ha avanzado años luz en cuanto al desarrollo gráfico, estético y narrativo de los videojuegos hoy en día.

¿Prueba de ello? La experiencia tan inmersiva quienes por fin lo han podido jugar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tomemos por ejemplo las clases de guitarra de Ellie; un pequeño “mini-juego” al que los jugadores podrán estar recurriendo después de intensas horas de esconderse, matar, sobrevivir y atacar a los miles de enemigos inteligentes que este videojuego trae consigo.

¿Lo mejor de esto? Que ahora en un afán de romper esa 4ta barrera, Naughty Dog tendrá disponible para su venta la guitarra especial de Ellie en el mundo real.

Pasando de tocarle en el sensor del Dual Shock 4 a las cuerdas de bronce de una guitarra Taylor 314ce, esta pieza tendrá un valor de $2,300 USD que podrás adquirir si eres extremadamente fan del juego, ó si de verdad ya estás viendo este 2020 muy apocalíptico y quieres irte adaptando a esta “nueva normalidad” que más bien parece post-fin-del-mundo.

¿La quieres? ¡Da click aquí!