Hora de retroceder 13 años en el tiempo para revivir la épica presentación de Daft Punk como parte de la tercera y última edición de Vegoose, un evento dinámico de entretenimiento y música en vivo que se celebró en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas, Nevada, en la víspera de Halloween 2007.

Como parte de las actuaciones en directo, la dupla parisina conformada por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter dieron un espectacular show ante más de 40 mil fanáticos como parte de su mítica gira internacional Alive, que vio a Daft Punk ofrecer 48 shows en países como Japón, Portugal, Turquía, Alemania, Brasil, Reino Unido, México y muchos más.

A más de una década de la presentación de Daft Punk en la llamada “ciudad del pecado”, el usuario Johnny Airbag ha publicado en su canal de YouTube una reconstrucción a tres cámaras de aquel show de octubre de 2007, en donde el dúo electrónico presentó un set de 29 canciones con algunos de sus más grandes éxitos como “Around The World”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Aerodynamic”, “Human After All“, entre otros.

Aquella noche, Daft Punk compartió el escenario con grandes exponentes internacionales incluidos Rage Against The Machine, Iggy Pop and the Stooges, Muse, The Shins, Cypress Hill y otros 22 actos más.

Disfruta a continuación de la presentación de Daft Punk como parte de Vegoose 2007.