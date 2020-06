¡Excelentes noticias para todos los fans de Studio Ghibli! Este año, el famoso estudio japonés nos presentará su siguiente filme, el cual cuenta con dos características especiales, así como muy emocionantes.

La nueva película de Studio Ghibli, titulada Aya and the Witch, será el filme número 23 de Hayao Miyazaki con el estudio, ya que, aunque en esta ocasión no ocupa la silla del director, sí está participando arduamente de la mano de su hijo Goro para darle su toque personal.

Pero eso no es lo más importante. Además, Aya and the Witch será la primera película de Studio Ghibli animada enteramente en 3D y efectos CGI. ¡Se verá espectacular!

Y para darnos una muestra del avance de esta ambiciosa producción, el mismo estudio nipón ha compartido la primera serie de imágenes de Aya and the Witch, donde podemos conocer el aspecto de el personaje principal (“Aya”), una niña huérfana que emprende una aventura llena de magia.

La historia de Aya and the Witch está basada en el libro del mismo nombre de la autora de Diana Wynne, quien también escribió el libro en el cual Studio Ghibli se basó para realizar el filme El castillo vagabundo de 2004.

Mira a continuación las primeras imágenes de Aya and the Witch, la primera película animada en 3D de Studio Ghibli.