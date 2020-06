Hace pocas semanas, se anunció que se subastaría la emblemática guitarra acústica que Kurt Cobain utilizó para grabar el famoso MTV Unplugged de Nirvana en 1994. Y en un inicio, se había estimado que la guitarra (una preciosa 1959 Martin D-18E) se vendería en aproximadamente $1 millón de dólares.

Bien, pues el día de la subasta llegó y el pasado Sábado 20 de junio, la venta superó todas las expectativas logrando una cifra récord de $6.01 millones de dólares, ¡seis veces más de lo esperado! ¿En pesos? Pues, estamos hablando de más de $134 millones de pesos.

El comprador que ganó la subasta se trata de Peter Freedman, fundador de la empresa Røde Microphones, y al día de hoy se trata de la guitarra que más cara se ha vendido en una subasta, quitándole el trono a la famosa Fender Stratocaster de David Gilmour de Pink Floyd, la cual se vendió hace algunos años en $3.975 millones de dólares.

Algunas de las canciones que sonaron en vivo con ayuda de la 1959 Martin D-18E de Kurt Cobain fueron “About A Girl”, “Pennyroyal Tea”, “Come As You Are” y el cover de “The Man Who Sold The World” de David Bowie.