Fue en junio, pero de 1990, cuando Pink Floyd se unió a otros titanes de la música incluidos Tears for Fears, Status Quo, Cliff Richard and the Shadows, Robert Plant, Jimmy Page, Genesis, Eric Clapton, Paul McCartney y más para dar un espectáculo benéfico en la localidad de Knebworth, Inglaterra, actualmente considerado como uno de los recitales de rock más importantes de Reino Unido.

Con tantas estrellas en la alineación seguramente resultó un tanto difícil seleccionar al acto que cerraría la jornada, pero eventualmente, ese puesto se lo ganó Pink Floyd quienes se encontraban promocionando su décimo tercer disco, A Momentary Lapse of Reason (1987), probando que no necesitaban la presencia de Roger Waters para seguir abarrotando estadios y plazas.

Luego de haber deleitado a los más de 120 mil espectadores con clásicos de la década de los setenta como “Money” o “Comfortably Numb”, la agrupación liderada por David Gilmour decidió tocar “The Great Gig in the Sky”, y para sorpresa de los fanáticos, lo hicieron en compañía de la vocalista original.

La cantante inglesa Clare Torry fue la encargada de prestar su voz para el corte perteneciente a The Dark Side of the Moon y fue la segunda vez que lo interpretó en directo, luego de su debut en otro show benéfico ofrecido en 1973 junto a Soft Machine.

Disfruta a continuación de la potente voz de Clare Torry acompañando a Pink Floyd en “The Great Gig in the Sky” ¡hace 30 años!