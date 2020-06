Sabemos que probablemente esta no sea “la noticia más importante” del momento, pero en un 2020 lleno de coronavirus, malas noticias y muertes, injusticias y millones de tweets llenos de odio, sólo queríamos compartirlos algo desde el mundo memero que los hiciera sonreír:

Rick Astley, autor de “Never Gonna Give You Up”, por fin ha sido “rickrolleado”.

¿Qué es esto? Los primeros memes del internet incluían cómics muy básicos e imágenes no necesariamente tan “chistosas” o instructivas como las de hoy en día. Sin embargo, uno que se convirtió en una broma que duró años y años, y en la que además caímos miles de nosotros, era el famoso “rick roll”, el cuál constaba de hacerte creer que una liga o video te revelarían algo “increíble”, “inesperado” y “exclusivo”, para únicamente presentarte a Rick Astley interpretando “Never Gonna Give You Up”.

Ahora, el círculo ha llegado a su fin, pues en un foro de Reddit, el mismísimo Rick Astley posteó una foto en la que podemos verlo en su primer tour como músico por ahí de 1989:

¿Y qué sucedió? Un fan contestó algo así como “¡Yo estuve ahí cuando tenía 12 en el backstage!” con un link a la foto de “ambos” que, naturalmente, era un link al épico video “Never Gonna Give You Up” para así, hacer que Rick Astley fuera “rickrolleado”:

¿Y cómo contestó Rick Astley? Con un aplauso que emocionó a todo mundo por haberlo tomado tan bien:

Luego de eso, Rick Astley hizo un live para todos sus seguidores de Reddit en el que él mismo invitó a todos a poner sus cámaras y cantar la canción juntos.

En el video, se le puede ver a Rick Astley llorando de la emoción con una playera de Naruto, con la cuál al final del video dice:



Thanks for everythingbayo! You guys are the best and ALL COPS ARE BASTARDS!