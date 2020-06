Puede que para muchos el 2020 sea sin lugar a dudas el año del CORONAVIRUS. Pero si hiciéramos como si no existiera y borráramos todo el sufrimiento vivido por la pandemia, 100% el 2020 sería el año de Perfume Genius ó también conocido como Michael Hadreas.

El músico quien recientemente liberó Set My Heart on Fire Immediately, y que logró posicionarse como uno de los nombres a seguir en este 2020, ahora regresa con un íntimo, melancólico y bien logrado cover del clásico de Mazzy Star, “Fade Into You“.

Liberado en exclusiva para la Amazon Music como parte de su playlist PROUD, los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de esta deliciosa canción en la que Michael ha dejado el corazón entero tan sólo para recordarnos que no todo son virus y pandemias; aún nos queda mucha música hermosa por recorrer: