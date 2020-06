Es difícil procesar que han pasado 20 años del ‘White Pony‘, un álbum que sin planearlo ni pensarlo, terminaría dándole cara a una generación confundida que se encaraba el amanecer de un nuevo, complicado y desastrozo milenio.

Fue un 20 de junio del año 2000 cuando Chino Moreno y compañía, definían el sonido de Deftones a travéa de un álbum conformado por 11-tracks liberados vía Maverick Records, en el que Terry Date dio cátedra en la producción del mismo y encapsulanfo todas las aristss en el sonido de la banda que, en esos entonces, no encontraba una identidad propia en una época que forzaba y obligaba a las bandas a “encasillarse” en un género.

Hoy, a 20 años del disco, vale la pena revivir todos y cada uno de los momentos que este disco forjó a través de sus poderosas canciones reviviendo uno de los conciertos más importantes del mismo: aquella épica presentación en el Hultsfred Festival de Suecia.

Grabado para un programa transmitido en televisión nacional, el video no cuenta con el “full set” por una cuestion de cesión de derechos en la cual, se acordó que canciones como “Be Quiet and Drive” y”Engine No. 9″ no entraban a la misma.

Revivan el increíble poder de esta gran presentación que trae consigo toda la energía necesaria para celebrar 20 años del genial ‘White Pony’.