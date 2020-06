Al parecer no hay nada que no se pueda recrear en ‘Animal Crossing‘, y es que después de ver cómo los usuarios de este exitosísimo videojuegos han traído a sus islas a animes como Evangelion y días temáticos como San Valentín o hasta el mismísimo día de las madres, ahora era el momento de que ‘Avatar: The Last Airbender‘ tuviera su momento y vaya que lo han hecho épico.

Dado a que recrear las ropas de los personajes y emular sus peinados y características faciales resulta extremadamente fácil, el canal de Youtube, “The Nooksters“, decidió llevar el reto al siguiente nivel al realizar la intro de la serie con efectos visuales y ediciones excelentemente bien aplicadas.

El video sólo abarca la intro de la serie, pero a estas alturas seguro que más adelante logran recrear hasta un capítulo entero.

¡Chécalo por acá!