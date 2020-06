El legendario Ballet de San Francisco fue una de las primeras compañías de danza en los Estados Unidos en cerrar sus puertas debido a la pandemia de COVID-19, sin embargo, y para mantener vigente esta disciplina tan hermosa en tiempos de contingencia global, comenzaron a transmitir algunas de sus temporadas más icónicas y esta semana le toca a Björk Ballet.

Con nueve canciones de Björk, el ballet de 33 minutos cuenta una serie de historias abstractas interconectadas sobre “nacimiento, vida, sexo y muerte”.

Coreografiada por Arthur Pita, Björk Ballet se estrenó en 2018 con las actuaciones estelares de los bailarines Carmela Mayo, Elizabeth Powell, Dores André, Joseph Walsh, Ulrik Birkkjaer y Luke Ingham en los papeles principales.

La obra ya está disponible para su visualización a través del sitio web del SF Ballet, así como en sus canales en Facebook, IGTV y YouTube y lo estará hasta el viernes 19 de junio a las 12 del día.

La lista de canciones que podrás escuchar incluye “Overture”, “All is Full of Love”, “You’ve Been Flirting Again”, “Bachelorette”, “Vokuro”, “Frosti”, “The Gate”, “Hyperballad” y “The Anchor Song”.

La actuación transmitida es parte de la serie semanal del San Francisco Ballet, pensada para mantener en contacto a la compañía con sus admiradores, así como la recaudación de fondos para solventar los gastos de bailarines y fuerza laboral luego de la suspensión de más del 60% de la Temporada del Repertorio del Ballet de San Francisco debido a la devastadora pandemia de COVID-19.