¡The Killers están imparables! Además de anunciar un concierto en livestream, completamente en vivo, la banda ha estrenado el día de hoy la nueva canción “My Own Soul’s Warning”, un nuevo corte oficial de su próximo álbum de estudio titulado Imploding the Mirage.

La nueva canción “My Own Soul’s Warning” se une a los sencillos previamente lanzados, “Caution”, “Fire in Bone” y “Blowback”, y aunque el nuevo álbum Imploding the Mirage aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada (gracias, Coronavirus), ya se puede pre-ordenar en este enlace.

Escucha a continuación la nueva canción de The Killers, una canción con un toque bastante épico y emotivo, con una tonada tan pegajosa que no la podrás sacar de tu cabeza después de escucharla, aunque sea una vez.