Tal y como se anunció en semanas anteriores, el día de hoy (16 de junio) ya está disponible de manera digital y on demand Us + Them, la increíble película de Roger Waters que documenta gran parte de lo que fue su última gira mundial del mismo nombre, en la que ofreció 156 shows para 2.3 millones de admiradores al rededor del mundo.

Ahora, el ex- Pink Floyd ha anunciado que Us + Them también estará disponible de manera física, con el lanzamiento de la cinta dirigida por Sean Evans en Blu-ray y DVD + un CD y vinilo con la banda sonora. Saldrá a la venta el próximo 2 de octubre, y a diferencia del lanzamiento digital, incluirá dos canciones que no fueron compartidas con anterioridad: “Comfortably Numb” de The Wall y “Smell the Roses” del cuarto material solista de Waters, Is This The Life We Really Want? También contemplará características adicionales, así como un cortometraje detrás de escena llamado A Fleeting Glimpse.

Como adelanto de este increíble lanzamiento, ya puedes disfrutar de un compilado de actuaciones en vivo que incluye clásicos de la discografía de Pink Floyd con “The Happiest Days of Our Lives“, “Another Brick in the Wall Part 2″, y “”Another Brick in the Wall Part 3”.

La gira Us + Them, una de las más imponentes en la historia de Roger Waters, abarcó más de 150 conciertos entre 2017 y 2018 en los EE. UU., Europa y Latinoamérica, con siete presentaciones en México en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y la CDMX.