Tal y como le sucedió al resto de festivales, Glastonbury 2020 tuvo que ser cancelado atendiendo las restricciones sanitarias en torno al brote de Coronavirus a nivel global. Sin embargo, y para no dejar a su audiencia con las manos vacías, el festival anunció una programación en línea con algunos de los espectáculos más memorables que se hayan vivido arriba del escenario de Worthy Farm.

Subsecuentemente, se confirmó que dicha programación correría a cargo de BBC iPlayer mediante “un nuevo canal emergente de BBC Glastonbury“, y el día de hoy; se ha anunciado la inclusión del debut de Oasis en el famoso festival inglés, sucedido hace 26 años.

En aquel entonces, la agrupación liderada por los hermanos Gallagher tenía solamente dos sencillos en su haber (“Shakermaker” y “Supersonic”), y todavía se encontraban a un mes de distancia de publicar su álbum debut Definitely Maybe (1994).

El nombre de Oasis era tan desconocido aquel verano del 94, que el conjunto tocó en un escenario alterno -entre el dúo de rock Echobelly y el grupo de hip hop Credit To The Nation– en un horario no estelar y frente a una audiencia bastante modesta. Para ese momento, Noel no hacía coros y tenía que acercarse al micrófono de su hermano si quería interactuar con el público.

Podrás disfrutar de éste y muchos otros sets memorables de Glastonbury del 24 al 28 de junio, mismos días en los que debería de haberse celebrado la edición 2020 del festival.