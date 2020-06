Después de haber presentado (finalmente) el primer teaser de la segunda temporada, Netflix ha revelado hoy las primeras imágenes del siguiente capítulo de The Umbrella Academy, con un set de 12 increíbles muestras visuales de lo que veremos muy pronto en la continuación de la historia. ¡Abajo las puedes ver todas!

The Umbrella Academy está basada en el cómic del mismo nombre desarrollado por Gerard Way de My Chemical Romance e ilustrado por Gabriel Bá, para la compañía editora Dark Horse Comics.

La serie es producida por Universal Content Productions y es protagonizada por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher.

Las nuevas imágenes de The Umbrella Academy muestran a todos los miembros de la familia Hargreeves, y al mismo tiempo presentan nuevos personajes que debutarán en la segunda temporada de la serie.

La segunda temporada de The Umbrella Academy se estrenará el próximo 31 de julio en Netflix.