Rage Against the Machine ha sido, hasta el momento, una de las bandas que más ha dado de qué hablar en 2020. Lo más curioso es que la banda de no ha puesto un solo pie sobre el escenario ni mucho menos ha lanzado música nueva.

Sin embargo, Rage Against the Machine ha sido un tema de conversación recurrente en Internet, primero por el anuncio de su reunión así como de la cancelación de su gira de reunión.

Pero más recientemente, la banda regresó a los titulares debido a que sus tres álbumes de estudio regresaron a las listas de popularidad de Billboard en medio de las crecientes protestas en contra de la brutalidad policíaca y el racismo.

Hoy, en medio de toda esta frenética coyuntura, nos encontramos con un video que retrata uno de los momentos más importantes para los fans de Rage Against the Machine, y es de cuando la banda tocó en el festival Glastonbury en 1994 con Maynard James Keenan de Tool como invitado para cantar la canción “Know Your Enemy”, de su homónimo álbum debut.

Esta no ha sido la única vez que Rage Against the Machine y Tool cruzan caminos, ya que, de hecho, ambas bandas encabezaron mutuamente la primera edición del festival Coachella en 1999.