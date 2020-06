Hoy en día, Netflix no es quizá el mejor referente para ver el mejor cine de arte, pero al menos la plataforma ofrece contenido que garantiza cierto nivel de calidad, pero más importante, nos da buen entretenimiento (y más en estos días de encierro por el Coronavirus).

Sin embargo, Netflix tocó fondo con una de sus producciones originales, y es que su nueva película de acción The Last Days of American Crime ha obtenido un rotundo 0% en la plataforma Rotten Tomatoes. ¡Cero!

La cinta, dirigida por el francés Olivier Megaton y protagonizada por Michael Pitt y Anna Brewster, cuenta la historia de “un atracador que se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el Gobierno active una señal que alterará las mentes y eliminará toda conducta criminal”.

El resultado, según la crítica en Rotten Tomatoes, “es un filme con una ejecución tan pobre que el único crimen es que exista”. ¡Ouch!

En fin, cabe señalar que este tipo de resultados seguro pasan de largo para Netflix, ya que una mala calificación nunca ha obligado a que la compañía replantee su estrategia de contenidos originales. Al contrario, y como dicen por ahí, lo que no te mata solo te hace más fuerte.

La película The Last Days of American Crime está disponible en Netflix desde el pasado 5 de junio.