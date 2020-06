De entre todas las posibles colaboraciones que la marca Pokémon podría hacer, jamás hubiéramos imaginado ver unas botas inspiradas en la famosa “pokebola” y mucho menos bajo un concepto donde la elegancia y el minimalismo fueran el común denominador.

Hoy te presentamos la nueva colaboración de Pokémon con Zara (sí, la famosa compañía española de ropa), la cual consiste en un nuevo par de botas que presentan un tacón en forma de “pokebola”, mientras que el resto del diseño omite cualquier detalle relacionado con la franquicia japonesa.

Las nuevas “poke-botas” (no, no se llaman así, pero es lo único que se nos puede ocurrir al verlas), tienen un costo de $30 dólares y solo se pueden pre-ordenar en China. Aún no se sabe si este producto será lanzado en las tiendas Zara de más países, como México, por ejemplo.

Mientras tanto, échale un ojo al diseño de esta peculiar colaboración, el cual puede satisfacer a aquellas (y aquellos) fans de Pokémon pero que prefieren los diseños más sobrios y elegantes.