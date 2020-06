Es momento de retroceder 17 años en el tiempo para revivir el emocionante debut de Pearl Jam en México, que de hecho, se llevó a cabo durante tres noches seguidas con la imponente cúpula de cobre del Palacio de los Deportes como testigo.

La agrupación liderada por Eddie Vedder llegó a territorio nacional para presentar Riot Act (2002), el que en aquel entonces fuera su más reciente material de estudio con sencillos como “I Am Mine”, “Save You” o “Love Boat Captain” sonando en las emisoras más importantes del planeta, y por supuesto, elevando las expectativas sobre su triplete de presentaciones en la capital del país.

Previo al arranque de los tres shows, Corin Tucker y el ensamble de rock alternativo Sleater-Kinney se encargaron de aperturar el escenario, e incluso, la misma Tucker acompañó al conjunto de Seattle en “Hunger Strike”, canción original de Temple of The Dog y que ofreciera un dueto entre Vedder y Chris Cornell.

Los recitales, que se extendieron por espacio de hora y media, incluyeron temas de su autoría así como múltiples covers a estrellas internacionales contemplando “You’ve Got To Hide Your Love Away” de The Beatles, “I Believe In Miracles” de Ramones, “Rockin In The Free World” de Neil Young, y hasta uno a “La Bamba” con la presencia de un trío de guitarras para enloquecer a los fanáticos mexicanos.

La energía y magnetismo del debut de Pearl Jam en México fue posteriormente compilado en un CD+DVD, y el día de hoy, ya puedes disfrutar de la presentación del 19 de julio de manera digital, y completamente gratis.