No importa si en algunos países la cuarentena esté llegando a su fin. Mientras el encierro por la pandemia continúe en cualquier lugar del mundo, Metallica estará del lado de sus fans y continuará con sus #MetallicaMondays.

Hoy, Metallica consentirá a todos sus fans del continente australiano, en particular a los que viven en la ciudad de Melbourne, ya que la banda de thrash metal transmitirá su concierto en dicha ciudad ocurrido en marzo de 2013, ¡completo!

En aquel entonces, Metallica no estaba promocionando ningún álbum de estudio en particular. Sin embargo, la banda sí estaba alistando su película Through the Never, la cual fue filmada con la ayuda de muchos conciertos en México y Vancouver, entre julio y agosto de 2012.

Ya lo sabes (y si no, aquí te lo compartimos). La transmisión del concierto de Metallica iniciará hoy, Lunes 15 de junio, a las 7:00 pm MEX / 8:00 pm CHI / 9:00 pm ARG en el canal de Metallica en YouTube o en el siguiente reproductor.