Bombay Bicycle Club no sólo regresó en este 2020, sino que además de presentarnos música nueva con el lanzamiento de ‘Everything Else Has Gone Wrong’, también han decidido liberar otro nuevo EP en el cual, todo el dinero que reciban por este siguiente material de estudio titulado ‘Two Lives’, será donado a diferentes fundaciones para apoyar distintas causas.

Planeado para liberarse este próximo 24 de julio, ‘Two Lives‘ EP destinará sus ingresos a Chineke! y Youth Music, dos fundaciones dedicadas a apoyar a distintos sectores de la juventud en los Estados Unidos; una se enfoca a apoyar a músicos pertenecientes a minorías vulnerables dentro de Norteamérica, mientras que la otra ofrece apoyo a jóvenes en situación de abuso, abandono y calle a través de asesorías psicológicos y un acercamiento saludable a la música.

Para el anuncio, Bombay Bicycle Club decidió liberar una versión revisitada de “Let You Go“, a cargo de su frontman, Jack Steadman, quien prácticamente grabó y armó todo desde su casa.

¡Escúchenlo por acá!