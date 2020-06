Este año, el mundo de la música tenía enormes planes para la industria y para los fans, y uno de los planes más emocionantes incluía la reunión de Rage Against the Machine, después de casi una década de inactividad.

Bien pues, la historia ya la conocemos de memoria. El Coronavirus llegó y todos estos planes se vinieron abajo. Sin embargo, aunque Rage Against the Machine no pudo regresar a los escenarios este año, la banda sí tuvo un regreso algo inesperado.

La banda de rock, famosa por sus mensajes políticos a lo largo de sus tres álbumes de estudio, regresó a las famosas listas de popularidad de Billboard, justo en medio de un contexto socio-político donde millones de personas alrededor del mundo están realizando protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca.

Puntualmente hablando, el homónimo álbum debut de Rage Against the Machine reapareció esta semana en la posición número 174 de la lista Billboard 200, pero los álbumes Evil Empire y Battle of Los Angeles reaparecieron en las posiciones 34 y 39, respectivamente.

De hecho, la noticia llegó hasta el propio Tom Morello, guitarrista de la banda, quien compartió su reacción en Twitter con la frase “toda bomba Molotov necesita su banda sonora”. Abajo puedes ver la reacción de Tom Morello.

Rage Against the Machine tuvo que posponer gran parte de su gira de reunión para 2021, a causa de la pandemia del Coronavirus. Además, la banda tenía planeado participar en el festival Coachella 2020, pero éste ha sido cancelado definitivamente por las autoridades locales.